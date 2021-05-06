Katar Ekonomi Bakanı Ali Şerif el-Emadi gözaltına alındı
Körfez'in önde gelen ülkelerinde olan Katar'da Ekonomi Bakanı Ali Şerif El-Emadi gözaltına alındı. El-Emadi, aynı zamanda 300 milyar dolarlık Katar Yatırım Fonu'nun da yönetim kurulunda yer alıyor.
Katar Ekonomi Bakanı Ali Şerif el-Emadi'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve sorgulandığı açıklandı.
2013 yılından beri ülkenin ekonomi bakanı olarak görev yapan El-Emadi, aynı zamanda Katar Ulusal Bankası'nın yönetim kurulu başkanı ve Qatar Airways isimli devlet havayolu şirketinin yönetim kurulu başkanıydı.
300 milyar dolarlık fonun yönetim kurulunda
El-Emadi, aynı zamanda 300 milyar dolarlık Katar Yatırım Fonu'nun da yönetim kurulunda yer alıyor. Reuters haber ajansı, El-Emadi'nin 2014-2015 yılındaki petrol krizi sonrasında Katar'ın ekonomisini çeşitlendirmekten sorumluydu.
Katar haber ajansı QNA'nın haberinde soruşturmanın derinleştirildiği de belirtildi.Uluslararası ekonomi dergisi The Banker, El-Emadi'yi 2020'nin bölgedeki en iyi bakanı olarak tanımıştı.