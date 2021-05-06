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Dünya Katar Ekonomi Bakanı Ali Şerif el-Emadi gözaltına alındı
Dünya

Katar Ekonomi Bakanı Ali Şerif el-Emadi gözaltına alındı

Körfez'in önde gelen ülkelerinde olan Katar'da Ekonomi Bakanı Ali Şerif El-Emadi gözaltına alındı. El-Emadi, aynı zamanda 300 milyar dolarlık Katar Yatırım Fonu'nun da yönetim kurulunda yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 19:16:00 - 2021-05-06 19:22:18
Katar Ekonomi Bakanı Ali Şerif el-Emadi gözaltına alındı

Katar Ekonomi Bakanı Ali Şerif el-Emadi'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve sorgulandığı açıklandı.

2013 yılından beri ülkenin ekonomi bakanı olarak görev yapan El-Emadi, aynı zamanda Katar Ulusal Bankası'nın yönetim kurulu başkanı ve Qatar Airways isimli devlet havayolu şirketinin yönetim kurulu başkanıydı.

300 milyar dolarlık fonun yönetim kurulunda

El-Emadi, aynı zamanda 300 milyar dolarlık Katar Yatırım Fonu'nun da yönetim kurulunda yer alıyor. Reuters haber ajansı, El-Emadi'nin 2014-2015 yılındaki petrol krizi sonrasında Katar'ın ekonomisini çeşitlendirmekten sorumluydu.

Katar haber ajansı QNA'nın haberinde soruşturmanın derinleştirildiği de belirtildi.Uluslararası ekonomi dergisi The Banker, El-Emadi'yi 2020'nin bölgedeki en iyi bakanı olarak tanımıştı.

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