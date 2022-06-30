Katar duyurdu: 60 milyon dolarlık destek sağladık
Katar, Lübnan ordusuna 60 milyon dolar destek sağladığını bildirdi.
Katar, Lübnan ordusuna 60 milyon dolar destek sağladığını açıkladı.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Lübnan ordusuna 60 milyon dolarlık destek sağlandığı belirtilerek, Katar'ın Lübnan ordusuna yardımlarını sürdüreceği vurgulandı.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile Beyrut'un doğusunda bulunan Yerze'deki ofisinde bir araya geldiği aktarıldı.
Avn, Katar'ın geçen sene Lübnan ordusuna gıda yardımında bulunduğunu hatırlatarak, yardımlarından ötürü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.
Katar'ın Lübnan ordusuna sunduğu 60 milyon dolarlık desteğin ne şekilde sunulacağına dair detay paylaşılmadı.
Katar, Temmuz 2021'de ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın ordusuna bir yıl boyunca aylık 70 ton gıda yardımı yapacağını bildirmişti.