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Gündem Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye mesajı
Gündem

Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye mesajı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani paylaştığı mesajında Türkiye ile güçlü ortaklık ilişkisine vurgu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 04:48:00 -
Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye mesajı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Al Sani, Türkiye ile Katar arasında güçlü ortaklık ilişkisi ile bölgesel ve uluslararası alanlarda sürekli bir koordinasyonun olduğunu kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı, dün Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katıldığı üçlü bir toplantı düzenlemişti.

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