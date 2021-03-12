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Gündem Katar Dışişleri Bakanı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
Gündem

Katar Dışişleri Bakanı'ndan kritik Türkiye açıklaması!

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin Türkiye ile güçlü ortaklık ilişkisinin bulunduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 06:54:00 - 2021-03-12 06:56:47
Katar Dışişleri Bakanı'ndan kritik Türkiye açıklaması!

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Al Sani, Türkiye ile Katar arasında güçlü ortaklık ilişkisi ile bölgesel ve uluslararası alanlarda sürekli bir koordinasyonun olduğunu kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı, dün Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katıldığı üçlü bir toplantı düzenlemişti.

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