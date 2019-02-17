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Katar Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile güçlü bir ilişkimiz var"

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Essani, Münih Uluslararası Güvenlik Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Türkiye ile çok güçlü ilişkimiz bulunuyor.

17 Şubat 2019 Pazar 17:49
Katar Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile güçlü bir ilişkimiz var"

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Essani, Münih Uluslararası Güvenlik Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Türkiye ile çok güçlü ilişkimiz bulunuyor. Bu ilişki Körfez ülkelerinin Katar’a karşı uyguladığı ambargo için alınmış bir alternatif değil" dedi. Essani ayrıca, Suriye, Yemen ve Filistin’deki meselelerin temelinde kutuplaşmanın yattığını, bazı ülkelerin terörist grupları desteklediğini öne sürdü.


Muhammed bin Abdurrahman Essani, Münih Uluslararası Güvenlik Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Suriye’de DEAŞ’ın yenildiğini söylemenin yanlış olduğunu, burada aynı düşüncede olan insanların da bulunduğunu, DEAŞ’ın elinden yalnızca toprakların alındığını, terörle asıl mücadelenin terörü ortaya çıkaran sebeplerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacağını söyledi.


Essani, dünyadaki ve özellikle Orta Doğu’daki anlaşmazlıkların temelinde kutuplaşmanın yattığını, bazı ülkelerin bazı terörist grupları desteklediğini ileri sürdü.


Muhammed bin Abdurrahman Essani, Körfez İşbirliği Teşkilatı’nın bölge ülkelerinin kalkınma ve güvenliği için iş birliği maksadıyla yapıldığını ancak bu ülkelerin böyle bir çalışma yapmadığını, Mısır’la birlikte 3 Körfez ülkesinin 12 ay önce Katar’a karşı ambargo uyguladığını hatırlattı. Essani, İran’ın Katar’ın komşusu olduğunu, Suudi Arabistan ile İran arasındaki anlaşmazlık yüzünden Katar’ın arada kaldığını söyledi. Katar Dışişleri Bakanı, İran’ın Katar’a hava sahasını açtığını, bundan memnun olduklarını söyledi.


Katar Dışişleri Bakanı, Türkiye ile ilişkilerinin de çok iyi olduğunu, bu ilişkinin Körfez ülkelerine karşı bir ittifak olmadığını belirtti.


Essani, İsrail ilişkilerinin merkezinde ise Filistin meselesinin bulunduğunu, İsrail ile ilişkilerinin düzelmesinin Filistin halkına haklarını vermesiyle bağlantılı olduğunu belirterek, Gazze’ye yaptıkları yardımların Hamas’a değil Filistin halkına olduğunu vurguladı. Essani, "Biz Hamas’a finans sağlamıyoruz, Gazze halkına yardım ediyor ve oradaki insani krizin çözülmesine yardım ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:49
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