  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küçük Edanur’un davasında karar çıktı! İBB’nin ihmali hayattan kopardı Türkiye'den dost Pakistan'a başsağlığı Anadolu irfanı ile Ukraynalı çiftin tebessüm ettiren diyaloğu viral oldu! İslam Avrupa’da hızla yayılıyor! Central Cee de Müslüman oldu Verilen sözler ve tutulanlar kıyaslandı! Sözcü manşetten iflas etti Hakan Fidan masadaydı! Dışişleri kritik anlaşmayı duyurdu Devletin resmi organları “casus” diyor kardeşim sana! Can Ataklı’dan Ekrem’e zor soru! Yahudiler geçen ay 700 Filistinlinin evine el koydu! Sanki arkada Ekrem’in fuhuş jetleri ve rüşvetleri gizleniyor! Bakın bakın çekilen brandaya bakın Bakan Kurum: Tarih bu dayanışmayı şerefle, kaçanları ise utançla yazacak
Dünya Katar’dan ABD–İran mesajı
Dünya

Katar’dan ABD–İran mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katar’dan ABD–İran mesajı

Katar, ABD ile İran arasında Umman'da yapılan müzakerelerin, her iki tarafın çıkarlarına hizmet edecek ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı artıracak kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanmasınıı umduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar, ABD ile İran arasında Maskat'ta düzenlenen müzakereleri memnuniyetle karşılıyor ve bu müzakerelerin her iki tarafın da çıkarlarını gözetecek ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı artıracak kapsamlı bir anlaşmaya yol açmasını umuyor." denildi.

Bakanlığın açıklamasında, Umman'ın müzakerelere ev sahipliği yapma ve kolaylaştırma rolü övülerek, birçok kardeş ve dost ülkeyle birlikte krizi yatıştırma ve çözülmemiş sorunları ele almak için yapıcı diyalog fırsatlarını teşvik etme çabaları takdir edildi.

Açıklamada, Katar'ın diplomatik kanallar aracılığıyla çatışmaların çözülmesini ve bölgesel barış ve istikrarın temellerinin sağlamlaştırılmasını amaçlayan tüm çabaları desteklediği yinelendi.

ABD ve İran heyetleri, Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya gelerek doğrudan olmayan müzakereler gerçekleştirdi. Görüşmeler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer müzakerelerin yeniden başlaması anlamına geliyor.

ABD ile İran heyetleri arasında bugün Umman’ın başkenti Maskat’ta dolaylı bir görüşme gerçekleşmiş, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, görüşmeler için "İyi bir başlangıç." ifadesini kullanmıştı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başladı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

İran ile ABD arasında kritik zirve! Umman’da nükleer müzakereler başladı
İran ile ABD arasında kritik zirve! Umman’da nükleer müzakereler başladı

Dünya

İran ile ABD arasında kritik zirve! Umman’da nükleer müzakereler başladı

Almanya’dan İran’a nükleer uyarısı: Şiddeti durdurun, programı sonlandırın!
Almanya’dan İran’a nükleer uyarısı: Şiddeti durdurun, programı sonlandırın!

Dünya

Almanya’dan İran’a nükleer uyarısı: Şiddeti durdurun, programı sonlandırın!

Kritik görüşme sona erdi! İran-ABD müzakereleri sonrası ilk açıklama
Kritik görüşme sona erdi! İran-ABD müzakereleri sonrası ilk açıklama

Gündem

Kritik görüşme sona erdi! İran-ABD müzakereleri sonrası ilk açıklama

ABD’den İran’a donanma ile gözdağı
ABD’den İran’a donanma ile gözdağı

Dünya

ABD’den İran’a donanma ile gözdağı

Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!
Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!

Dünya

Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23