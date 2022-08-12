Kastil sabun nedir? Nerelerde kullanılır? Ellerinizi tahriş etmeyen en iyi sabun

Kastil sabun nedir, nerelerde kullanılır diye merak edenler için bu sabun hint yağı, zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağından elde edilmektedir. Hem saç bakımında kullanılabilen bu sabun aynı zamanda ev temizliği için de faydalı olmaktadır. Çoğunlukla katı halde bulunan bu sabunun sıvı şekli de mevcuttur. Ancak genelde katı şekli tercih edilmektedir. Doğal bir sabun olan kastil sabunu içerisinde sabunların ana maddesi olan kostik isimli madde yoktur. Bu sayede alerjik ciltler ve bebekler için de kastil sabunu kullanılabilmektedir.

Kastil Sabunu Kullanım Alanları

Kastil sabunu kullanım alanları oldukça geniştir. Bunlar içerisinde saç bakımı ilk sıralarda yer almaktadır. Bu sabun saç derisine herhangi bir zarar vermeden saçtaki kirlerin çıkmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda saç dökülmesini önleyici etkiye de sahiptir. Bu sabun doğal duş jeli etkisine sahiptir. Bunun için sabun eritilerek sıvı hale getirilir ve bal ile karıştırılır. Böylece sadece yetişkinle için değil bebekler için şampuan de elde edilebilmektedir.

Kastil sabunu parke temizliği için de etkilidir. Bunun için sıvı kastil sabununa ihtiyaç vardır. Bir litre suyun içerisine iki yemek kaşığı sıvı kastil sabunu atılarak karıştırılır. Elde edilen karışımla parkeler silindiğinde tertemiz bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra bu sabun evcil hayvan temizliğinde, evdeki bitkilerin böceklenmesinin önlenmesinde, cilt temizliğinde de kullanılmaktadır.

Kastil Sabunu Kullanımı Ve Faydaları



Kastil sabunu sağlıklı ürünler içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Hücreleri yenileyerek yaşlanma etkilerini en aza indiren bu sabun içerisinde güçlü antioksidanlar barındırmaktadır. Aynı zamanda halk arasında yaygın şekilde görülen egzama cilt hastalığı üzerinde de etkili olmaktadır. Buna ek olarak cildin üst tabakasını koruyan kastil sabunu D vitamini eksikliğine de engel olmaktadır. Bu sabun soğuk sıkın doğal zeytinyağı ile hazırlandığından dolayı içinde yer alan antioksidanlar kastili diğer sabunlardan farklı hale getirmektedir. Bundan dolayı kullanım alanı oldukça yaygındır.

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