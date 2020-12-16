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Spor Kastamonuspor'da 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Kastamonuspor'da 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:31:29 -
Kastamonuspor'da 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

KASTAMONU (AA) - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 testinde 3 futbolcunun daha test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, testi pozitif sonuçlanan 3 kişinin tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı ve gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Kulüp tarafından 9 Aralık'ta yaptırılan Kovid-19 testinde, aralarında futbolcu, teknik heyet ve çalışanların da bulunduğu 20 kişinin testi pozitif çıkmıştı.

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