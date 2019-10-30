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Spor

Kastamonuspor Erzincanspor kupa maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında Anagold 24 Erzincanspor'u konuk etti. Peki, Kastamonuspor Erzincanspor kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Kastamonuspor Erzincanspor maç sonucu...

2019-10-30 18:00:00 -
Kastamonuspor Erzincanspor kupa maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında Anagold 24 Erzincanspor'u konuk etti. Peki, Kastamonuspor Erzincanspor kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Kastamonuspor Erzincanspor maç sonucu...

Kastamonuspor Erzincanspor kupa maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4ncü tur karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Angold 24 Erzincanspor'a penaltı atışları sonrası 6-5 mağlup olarak kupaya veda etti.

72'nci dakikada Angold 24 Erzincanspor'da Halil, ceza alanı çizgisinde kazanılan serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 0-1

87'nci dakikada GMG Kastamonuspor atağında, Yusuf ceza alanı içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Faruk, skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 berabere sona erdi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarında Anagold 24 Erzincanspor rakibini 6-5 yendi.

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