  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'daki iki orman yangını da kontrol altına alındı
Aktüel

Kastamonu'daki iki orman yangını da kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:52:58 -
Kastamonu'daki iki orman yangını da kontrol altına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan iki orman yangınında soğutma çalışmaları yapılıyor.

İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde perşembe günü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

Gürcüdere mevkisinde perşembe günü çıkan yangını söndürme çalışmalarına Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Tosya, Araç, Devrekani, Karadere ve Kastamonu Orman İşletme müdürlükleri ile Abana, Çatalzeytin ve Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile köylüler katılmış, çalışmalara 9 ilden gönderilen yangın söndürme araçları ve 2 helikopterle destek verilmişti.

Öte yandan bu mevkiye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Attepe Yaylası'nda cumartesi günü başlayan yangın da dün kontrol altına alınmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye biz..
Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı
Dünya

Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rusya’ya karşı uygulanan aşırı sayıda yaptırımlardan şikayetçi oldu. O’Brien, yeni yap..
Türk ürünleri ''lojistik merkezleri'' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak
Ekonomi

Türk ürünleri ''lojistik merkezleri'' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı ve uygun maliyetlerle ulaştırılmasını amaçlayan yurt dışı lojistik mer..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay