Kastamonu’da yarın okul var mı? 23 Mart Çarşamba Kastamonu hangi ilçelerinde okullar tatil edildi?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı, araçlar kara gömüldü, çatılarda kar kütleleri oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı, hafta sonu yer yer tipiyle etkili oldu. Köy yollarında ulaşım aksadı, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Çatılarda yer yer 2 metreyi bulan kar kütleleri oluşurken araçlar karın altında kaldı.

Kastamonu'da okullar tatil edildi mi?

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi?

Kastamonu merkez ve ilçelerinde okuyan öğrenciler Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay, Şenpazar Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide’de yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji hava durumuna göre yarın Kastamonu’da hava sıcaklığı 4 derece olurken, yarın sağanak kar yağışlı bir hava söz konusu olması bekleniyor. Meteoroloji’nin verileri çerçevesinde Kastamonu’da yarın (23 Mart Çarşamba) okulların tatil edimesi beklenmekte. Ancak Kastamonu Valiliğinden yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklaması yok.

Kastamonu hava durumu (23 Mart Çarşamba)