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Aktüel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 00:49:18 -
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin operasyonunda şüphelilerden biri, hint kenevirini sularken suçüstü yakalandı.

Yapılan aramalarda 130 kök hint keneviri ile 45,12 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.




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