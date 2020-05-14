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Aktüel

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 22:06:13 -
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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