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Aktüel

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:54:46 -
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında kentteki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada 36,65 gram bonzai, 23 uyuşturucu hap, 60 cinsel içerikli hap, 15 kutu cinsel içerikli macun ile kurusıkı tabanca, hassas terazi, doldurulmuş 10 bin 400 makaron, 19 bin 600 boş makaron, 50,5 kilogram açık tütün, 4 elektronik sigara, 10 elektronik sigara likidi ve 6 elektronik sigara bataryası ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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