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Aktüel Kastamonu'da üniversite öğrencileri ozon cihazı ve yerel e-ticaret yazılımı geliştirdi
Aktüel

Kastamonu'da üniversite öğrencileri ozon cihazı ve yerel e-ticaret yazılımı geliştirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:23:07 -
Kastamonu'da üniversite öğrencileri ozon cihazı ve yerel e-ticaret yazılımı geliştirdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren iki üniversite öğrencisi, ozon cihazı ve e-ticaret yazılımı geliştirdi.

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü içinde yer alan Teknokent'te, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencisi Recep Furkan Sezer, bulunduğu ortamda havayı temizleyen ozon cihazı yaptı. Yazılım Mühendisliği öğrencisi Cemal Demirci ise e-ticarete uygun yerel bir yazılım geliştirdi.

Recep Furkan Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Kovid-19 sürecinde ortamdaki havayı temizleyecek bir cihaz yapmak için yola çıktığını anlatan Sezer, şunları dile getirdi:

"Bu düşünce ile hareket ederek ozon cihazı prototipi geliştirdik. Pandemi döneminde evde uzun bir süreç geçirdik. Bu dönemde nefes almakta zorlanan insanları gördüm. Bu insanlara bir faydam dokunsun diyerek Kastamonu Teknokent bünyesinde bu cihazı geliştirdik. Projemiz genel olarak evde, iş yerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Belirli aralıklarla devreye girerek kapalı ortamlarda havayı temizliyor. İnşallah bundan sonra destek gelirse seri üretimine geçip insanların kullanımına sunacağız."

Cemal Demirci ise Kastamonu Alım Satım isimli bir proje geliştirdiklerini belirtti.

Projeden maddi bir beklentisinin olmadığını ifade eden Demirci, "Bu uygulamanın vatandaşlarımıza sağlayacağı en büyün avantaj yerel olmasıdır. Buna ek olarak alışverişlerini daha güvenli yapabilecekler. Kastamonu içinde arada alıcı olmadan ticaret yapmalarını sağlayacak. Uygulama şu anda kullanılmaya başlandı. Tanıtım ve reklam çalışmaları devam ediyor." dedi.

Teknokent bünyesinde öğrencilere destek veren iş insanı Sadık Kışlı ise yapılan projelerden dolayı öğrencilerle gurur duyduğunu kaydetti.


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