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Kastamonu'da uçurumdan düşen kamyondaki 3 kişi yanarak hayatını kaybetti

Kastamonu'da uçuruma yuvarlanıp alev alan kamyonda yer alan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.

03 Eylül 2019 Salı 18:08
Kastamonu'da uçurumdan düşen kamyondaki 3 kişi yanarak hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, sürücüsünün idaresinden çıkan inşaat malzemesi yüklü kamyon, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak alev aldı. Kazada, kamyonda yer alan 3 kişi yanarak yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Çatalzeytin ilçesi girişinde oldu. Kocaeli'den Sinop'un Ayancık ilçesine giden Birol Özdemir idaresindeki 41 DV 367 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, freninin boşalması neticesinde kontrolden çıkarak 50 metrelik uçurumdan düştü.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER İTFAİYEYE HABER VERDİ

Ağaçlık alana yuvarlanan kamyon, alev aldı. Yoldan geçen sürücüler, ağaçlık alanda yangın çıktığını zannederek durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine giden ekipler ise alev topuna dönen kamyonu fark etti. Gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alana da sıçrayan yangını söndürdü. Hurda yığını durumuna gelen kamyonda gerçekleştirilen incelemede sürücü Birol Özdemir ile yanında olan Niyazi Çakır ve Necati Akbaş'ın yanarak öldükleri tespit edildi.

3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin sonrasında Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:08
  1. Sinop
  2. Kocaeli
  3. Kastamonu
  4. Trafik Kazası

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