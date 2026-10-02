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Gündem Kastamonu'da su içen üç karaca kamerada
Gündem

Kastamonu'da su içen üç karaca kamerada

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Kastamonu'da su içen üç karaca kamerada

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde üç karaca, su içmek için dere kenarına indi. Vatandaşlar bu anları görüntüledi.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde üç karaca, Akçay Deresine inerek su içti. Dereden su içen üç karacalar, bölgede bulunan Hikmet Aydın isimli vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dere kenarından su içen karacalar, bir süre sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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