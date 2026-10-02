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Gündem Akdeniz’de gerilim artıyor: Ankara’dan izin şartı Atina’dan provokasyon!
Gündem

Akdeniz’de gerilim artıyor: Ankara’dan izin şartı Atina’dan provokasyon!

Yeniakit Publisher
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Akdeniz’de gerilim artıyor: Ankara’dan izin şartı Atina’dan provokasyon!

İsrail'in büyük müttefiki Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki deniz altı kablo projesini yeniden başlatma adımı Ankara-Atina hattını gerdi. Türkiye, BM’ye deklare edilen kıta sahanlığında izinsiz hiçbir faaliyete geçit verilmeyeceğini duyururken, Yunan tarafı kimseden izin alınmayacağını duyurdu.

İsrail'in büyük müttefiki Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki deniz altı kablo projesini yeniden başlatma adımı Ankara-Atina hattını gerdi. Türkiye, BM’ye deklare edilen kıta sahanlığında izinsiz hiçbir faaliyete geçit verilmeyeceğini duyururken, Yunan tarafı kimseden izin alınmayacağını duyurdu.

Yunanistan, Türkiye’nin itirazları nedeniyle daha önce askıya alınan Doğu Akdeniz’deki kablo projesini yeniden başlatmaya hazırlanırken Ankara-Atina arasında tansiyon tekrar yükseldi. Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Girit Adası’ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY), oradan da İsrail’e uzanacak deniz altı kablolu elektrik bağlantısına (Great Sea Interconnector - GSI) ilişkin dün sert bir açıklama yayımlayarak, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e deklare ettiği kıta sahanlığında izinsiz hareket edilmesine müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada “Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir” denildi.

 

KOMŞU İNAT EDİYOR

Yunan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, kablo projesine dair Millî Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına karşılık verirken “İzin alma meselesi sözkonusu değil. Proje, yaptığımız planlar doğrultusunda normal şekilde ilerleyecek. Böyle bir proje için kimseden izin alınmayacak” ifadesini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis önceki gün katıldığı bir yayında, sözkonusu projenin Türkiye’nin egemenlik haklarına sahip olduğunu düşündüğü, sınırlandırılmamış deniz bölgelerinden geçtiğini belirtmiş, “Türkiye bilgilendirilebilir, zaten NAVTEX bunun için, ancak izin sadece Yunanistan tarafından verilebilir” diye konuşmuştu.

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Yorumlar

Harun

yunan sen yahudiye uyma bize gel rahat edersin
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