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Kapalı açılı glokom nedir? Güvenlik önlemi için hangi tedbirleri alınmalı merak edildi...

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Kapalı açılı glokom nedir? Güvenlik önlemi için hangi tedbirleri alınmalı merak edildi...

Glokom, göz sinirinde tahribat yaratarak görme alanını daraltan ve körlüğe yol açan sinsi bir göz hastalığı… Belirgin özelliğine sahip olmayan belirti vermeden ilerleyen hastalık için tıp dünyasında kaynaklanan tehdide karşı dikkat çekiyor. Peki, kapalı açılı glokom nedir? İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Kapalı açılı glokom nedir? Güvenlik önlemi için hangi tedbirleri alınmalı merak edildi...

Göz sağlığı söz konusu olduğunda en sık karşılaşılan ancak fark edilmesi en güç problemlerin başında glokom geliyor. Glokom, genellikle belirgin belirti vermeden ilerleyen ve görme sinirine zarar verebilen kronik bir göz hastalığıdır. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini durdurmak ve kalıcı görme kaybını önlemek açısından büyük önem taşır. Belirtiler çoğunlukla fark edilmediğinden düzenli kontroller ihmal edilmemeli; gözde ağrı veya bulanık görme gibi şikayetler yaşandığında derhal uzman bir doktora başvurulmalıdır.

#2
Foto - Kapalı açılı glokom nedir? Güvenlik önlemi için hangi tedbirleri alınmalı merak edildi...

Glokom, göz tansiyonu olarak da bilinen kronik bir göz hastalığıdır ve genellikle belirtiler göstermeden ilerleyebilir. Erken teşhis, glokomun ilerlemesini önlemek ve görme kaybını engellemek açısından son derece önemlidir. Erken aşamalarda tespit edilen glokom, tedavi edilerek ilerlemesi durdurulabilir ve göz sağlığı korunabilir. Göz tansiyonu belirtileri genellikle belirsiz olduğundan, düzenli göz muayeneleri yaşamsal öneme sahiptir. Göz tansiyonunun erken teşhisi, kalıcı görme kaybının önlenmesine yardımcı olur ve hastalığın ilerlemesinin kontrol altına alınmasına imkan tanır.

#3
Foto - Kapalı açılı glokom nedir? Güvenlik önlemi için hangi tedbirleri alınmalı merak edildi...

Dolayısıyla, düzenli göz kontrolleri yaptırmak, glokomun erken teşhisi ve etkili tedavisi için hayati bir öneme sahiptir. Glokomun Belirtileri Nelerdir? Glokom, göz tansiyonu olarak da bilinen bir göz hastalığıdır ve ilerleyici bir şekilde görme sinirini etkileyebilir. Glokom genellikle erken aşamada belirgin bir belirti vermez, bu nedenle düzenli göz muayeneleri önemlidir. Bununla birlikte, ilerleyen evrelerde görülen belirtiler şunlar olabilir: Gözde ağrı veya rahatsızlık hissi Bulanık görme Işık çemberleri veya halkalarının görünmesi Gözde kızarıklık Mide bulantısı ve kusma eşlik eden şiddetli baş ağrısı Bu belirtiler genellikle hastalığın ilerlemiş aşamalarında ortaya çıkar ve hastalık daha büyük bir problem oluşturmadan önce teşhis edilmesi önemlidir. Bu nedenle düzenli göz muayeneleri glokomun erken teşhis edilmesinde hayati önem taşır. Göz tansiyonunu kontrol altında tutmak ve görme kaybını önlemek için belirtilerin farkında olmak ve hemen uzman bir doktora danışmak önemlidir. Göz Tansiyonu Neden Olur? Göz tansiyonu, veya diğer adıyla glokom, göz içindeki sıvının normalden daha yüksek olması durumunda oluşan bir göz hastalığıdır. Göz içindeki bu sıvı basıncının artması, optik sinirlere zarar verebilir ve görme kaybına neden olabilir. Göz tansiyonunun nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır: Sıvı drenajında bozukluklar: Göz içindeki sıvının normal şekilde drenajını engelleyen faktörler, basıncın artmasına yol açabilir. Bu durum genellikle göz içindeki akış yollarındaki tıkanıklıklardan kaynaklanır. Genetik Yatkınlık: Ailesinde glokom öyküsü bulunan kişilerde, bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Genetik faktörler glokom gelişiminde rol oynayabilir. Yaş: Genellikle 40 yaşından sonra, göz tansiyonu riski artmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte, göz içindeki drenaj sisteminde değişiklikler meydana gelebilir. Göz Yaralanmaları: Özellikle göze alınan travmalar, göz tansiyonunu tetikleyebilir. Göz İltihabı: Kronik iltihaplanmalar, göz içi basıncını artırarak glokoma yol açabilir. Göz tansiyonunun nedenleri arasında genetik ve yaş gibi faktörler önemli bir yer tutmaktadır. Ancak doğru ve düzenli kontroller sayesinde bu durum erken teşhis edilebilir ve tedavi süreci başlatılabilir. Erken teşhis, göz tansiyonu gibi ciddi sorunların ilerlemesini engelleyebilir ve görme kaybının önüne geçebilir. Bu nedenle, düzenli göz muayeneleri yaptırmak ve belirtilere hemen dikkat etmek önemlidir. Glokom Nasıl Teşhis Edilir? Glokom, göz tansiyonu olarak da bilinen ve görme sinirinde hasara neden olan bir göz hastalığıdır. Glokomun erken teşhisi, ilerlemesini durdurarak görme kaybını engellemekte büyük bir öneme sahiptir. Glokomun teşhis edilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. İşte Glokom Nasıl Teşhis Edilir konusunda bilmeniz gerekenler:

#4
Foto - Kapalı açılı glokom nedir? Güvenlik önlemi için hangi tedbirleri alınmalı merak edildi...

Göz İçi Basınç Ölçümü: Glokom teşhisi için en yaygın yapılacak test, göz içi basınç ölçümüdür. Tonometre adı verilen bir cihazla göz içindeki basınç ölçülerek glokom riski belirlenir. Görme Alanı Testi: Görme alanı testi, hastanın göz alanındaki potansiyel kısıtlamaları belirlemek için kullanılır. Bu test, glokomun etkilerini erken aşamada tanımlamaya yardımcı olabilir. Optik Sinir Muayenesi: Göz doktoru, optik sinirin durumunu incelemek için göz dibi muayenesi yapabilir. Optik sinirde oluşan hasar, glokomun belirtilerinden biri olabilir. Optik Koherens Tomografi (OCT): Bu test, göz sinirinin yapısı ve görme sinirindeki hasarın boyutu hakkında detaylı bilgi sağlar. Glokomun erken teşhisi ve tedavisi, görme kaybını önlemek veya en az seviyeye indirmek için hayati önem taşır. Bu nedenle, belirtiler fark edildiğinde veya risk faktörleri mevcut olduğunda düzenli göz muayeneleri yaptırmak önemlidir. Erken Tanının Önemi Nedir? Erken teşhis, bir hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmadan önce tanınması ve müdahale edilmesi anlamına gelir. Glokom (göz tansiyonu) gibi hastalıkların erken teşhisi, hastalığın ilerlemesini durdurabilir ve tedavi sürecini olumlu yönde etkileyebilir. Erken tanı, hastalığın ilerlemesi engellenebildiği gibi kalıcı hasarların önlenmesine de yardımcı olur. Glokom gibi göz tansiyonu hastalıklarında erken teşhis edilen hastaların tedavi şansları daha yüksek olur ve görme kaybı riski azalır. Ayrıca erken tanı, hastalığın ilerlemesini kontrol altına alarak yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebilir. Ülkemizde sağlık kurumları genellikle erken tanı için düzenli göz muayenelerini teşvik etmektedir. Göz tansiyonu gibi hastalıkların belirtileri bazen gözle fark edilemeyebilir, bu nedenle düzenli göz muayeneleriyle erken teşhis edilme şansı artar. Erken tanının önemi, hastalıkların ilerlemesini durdurmak, tedavi sürecini kolaylaştırmak ve kalıcı hasarları önlemek için hayati öneme sahiptir. Sağlık açısından düzenli kontroller yapmak ve belirli periyotlarla doktora başvurmak, erken tanı ile hastalıklara karşı mücadelede en etkili yollardan biridir. Glokomun Tedavisi Nasıldır? Glokom (Göz Tansiyonu) tedavisinde amaç, göz içi basıncını düşürmek ve görme sinirine yapılan baskıyı azaltmaktır. Tedavi genellikle ilaçlar, cerrahi müdahale ve diğer prosedürlerle gerçekleştirilir. Glokomun tedavisi genellikle şu yöntemlerden bir veya birkaçının kombinasyonuyla yapılır: Göz Damla ve İlaç Kullanımı: Göz tansiyonunu düşürmek, göz sinirine baskıyı azaltmak ve görme alanını korumak için göz damlaları ve/veya ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar genellikle göz içi basıncını azaltarak etki gösterir. Lazer Tedavisi: Lazer tedavisi, göz içindeki drenaj açıklıklarını açarak göz içi basıncını düşürmeyi amaçlar. Bu prosedür genellikle cerrahi müdahaleden önce veya sonra uygulanabilir. Cerrahi Müdahale:** Cerrahi prosedürler, genellikle diğer tedavi yöntemleri etkisiz kaldığında veya ilerleyici durumlarda tercih edilir. Göz içi basıncını azaltmak için kullanılan birkaç farklı cerrahi teknik vardır. Düzenli Kontroller ve Takip: Glokom tedavisi, düzenli kontroller ve takip gerektirir. Hastaların göz tansiyonu düzenli olarak ölçülmeli ve tedavi planları uzman bir göz doktoru tarafından belirlenmelidir. Glokom tedavisi, erken teşhis ve düzenli takip ile başarılı sonuçlar alınabilir. Hastaların tedavi planlarına titizlikle uyması ve doktorlarıyla işbirliği yapması, görme kaybını önlemede önemli bir rol oynar. Glokomun İlerlemesini Nasıl Engelleyebiliriz? Glokom, göz içinde oluşan basıncın artması sonucu optik sinir hücrelerinin zayıflamasına ve görme kaybına neden olabilen ciddi bir göz hastalığıdır. Erken teşhis ve tedavi, glokomun ilerlemesini engellemek ve görme kaybını kontrol altında tutmak açısından büyük önem taşır. Glokomun ilerlemesini engellemek için ilk adım düzenli göz muayeneleridir. Göz tansiyonunu ölçtürerek hastalığın erken aşamalarda tespit edilmesi sağlanmalıdır. Tedavi açısından, doktorun önerdiği göz damlalarını düzenli kullanmak ve kontrolleri aksatmamak oldukça önemlidir. Glokomun ilerlemesini engellemek için ayrıca sağlıklı yaşam biçimi ve beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek gerekmektedir. Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak glokomun ilerlemesini kontrol altına alabilir. Son olarak, stresin azaltılması da glokomun ilerlemesini engellemek adına önemli bir faktördür. Stres, göz içi basıncını artırabilir ve hastalığın ilerlemesine katkıda bulunabilir. Düzenli olarak stresten uzaklaşmak ve rahatlama tekniklerini uygulamak glokomun ilerlemesini azaltabilir. Bu önlemler bir arada uygulandığında, glokomun ilerlemesi kontrol altına alınabilir ve görme kaybı önlenmiş olur. Sağlıklı bir yaşam tarzıyla düzenli göz kontrolleri ve tedavi ile glokomun ilerlemesini etkili bir şekilde engelleyebiliriz. Glokomun ilerlemesini engellemek için önemli adımlar şunlardır:

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Foto - Kapalı açılı glokom nedir? Güvenlik önlemi için hangi tedbirleri alınmalı merak edildi...

Düzenli göz muayeneleri ve tansiyon kontrolü yapmak, Doktorun önerdiği göz damlalarını düzenli kullanmak ve kontrolleri aksatmamak, Sağlıklı yaşam biçimi sürdürmek, dengeli beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak, Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, özellikle sigara tüketiminden kaçınmak, Stresi azaltmak için rahatlama tekniklerini uygulamak. Sıkça Sorulan Sorular Glokom nedir ve nasıl bir hastalıktır? Glokom, göz sinirine zarar veren kronik bir göz hastalığıdır. Bu hastalık genellikle göz içindeki sıvının dengesiz bir şekilde akması sonucu göz içi basıncının artmasıyla ortaya çıkar. Yavaş ilerleyen ve genellikle belirtilerini geç fark ettiren bir hastalıktır. Glokom hangi belirtilerle kendini gösterir? Glokomun erken döneminde belirti vermez, ancak ilerledikçe kişide görme alanında daralma, bulanık görme, ışıklardan rahatsız olma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde mutlaka bir göz doktoruna başvurulmalıdır.

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Foto - Kapalı açılı glokom nedir? Güvenlik önlemi için hangi tedbirleri alınmalı merak edildi...

Glokomun erken teşhisi neden önemlidir? Erken teşhis edilen glokom hastalığının ilerlemesi önlenebilir veya yavaşlatılabilir. Tedaviye erken başlanması görme kaybını önleme veya minimum seviyeye indirme şansını artırır. Bu nedenle periyodik göz muayeneleri yapılarak glokom erken aşamada teşhis edilmelidir. Glokom risk faktörleri nelerdir? Glokom genellikle yaşla birlikte artan bir hastalıktır, ancak ailede glokom öyküsü, yüksek göz içi basıncı, miyopi gibi faktörler de glokom riskini artırabilir. Kronik şeker hastalığı, göz travması, hipertansiyon da risk faktörleri arasında sayılabilir. Glokom tanısı nasıl konur? Glokom tanısı genellikle göz içi basıncının ölçümü, görme alanı testleri ve optik sinir incelemesi ile konur. Ayrıca bazı durumlarda göz içi taramaları da yapılarak glokomun teşhisi doğrulanabilir. Glokom tedavisi nasıl yapılır? Glokom tedavisinde genellikle göz damlaları, ilaçlar, lazer tedavileri veya cerrahi müdahaleler kullanılır. Tedavi yöntemi hastalığın tipine, hastanın durumuna ve hastalığın aşamasına göre belirlenir. Glokomun ilerlemesini engellemek için neler yapılabilir? Glokomun ilerlemesini engellemek için düzenli olarak ilaç tedavisine uygunluk sağlanmalı, periyodik göz muayeneleri düzenli yapılmalı ve doktorun önerdiği kontroller aksatılmamalıdır. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, gözün sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Kapalı açılı glokom, göz içindeki irisin (renkli kısım) fiziliksel olarak kayarak göz içi sıvısının boşaldığı drenaj açısını daraltması veya tamamen kapatmasıyla oluşan, acil müdahale gerektiren ciddi bir göz tansiyonu hastalığıdır. Sıvı dışarı atılamadığında göz içi basıncı aniden çok yüksek seviyelere (45-50 mmHg ve üzerine) çıkabilir. Akut glokom krizi olarak adlandırılan bu durum, birkaç gün içinde kalıcı körlüğe yol açabileceği için tıbbi bir acildir. Glokom ve erken teşhisi hakkında daha fazla bilgi almak için nereye başvurulmalıdır? Glokom hakkında daha fazla bilgi almak ve erken teşhis için göz muayenesi yaptırmak için mutlaka bir göz doktoruna başvurulmalıdır. Uzman bir doktor en doğru bilgiyi sağlayarak hastalığın erken teşhis ve tedavisine yol gösterecektir. Güvenlik Önlemleri ve Alınması Gereken Tedbirler Eğer dar açılı bir göz yapınız varsa veya size kapalı açılı glokom teşhisi konulduysa, krizi önlemek ve görme yetinizi korumak için şu güvenlik önlemlerini almalısınız: • İlaç Kullanımına Dikkat Edin ve Doktorunuza Danışın: Bazı sistemik ilaçlar (özellikle soğuk algınlığı ilaçları, antidepresanlar, alerji ilaçları, sakinleştiriciler ve mide ilaçları) göz bebeğini büyüterek (midriyazis) ani bir krizi tetikleyebilir. Başka bir hastalık için ilaç reçete edileceğinde mutlaka göz doktorunuza danışın. Karanlık Ortamlardan Kaçının: Çok uzun süre tamamen karanlık veya loş ortamlarda (örneğin sinema salonu, karanlıkta televizyon/telefon izlemek) kalmak göz bebeğinin büyümesine ve açının kapanmasına neden olabilir. Sinema gibi ortamlarda gözünüzde ağrı hissederseniz hemen aydınlık bir alana geçin. Koruyucu Lazer Tedavisini İhmal Etmeyin: Doktorunuz riskli bir dar açı tespit ettiyse, krizi önlemek amacıyla Lazer İridotomi önerebilir. İris dokusunda mikroskobik bir delik açılarak sıvının bypass yapması sağlanan bu kısa işlem, en etkili güvenlik önlemidir. Rutin Kontrolleri Aksatmayın: Göz tansiyonunuz stabil görünse bile doktorunuzun belirlediği periyotlarda muayenelerinizi ve görme alanı testlerinizi düzenli olarak yaptırın. Stres Yönetimine Özen Gösterin: Aşırı stres, üzüntü ve heyecan anları vücuttaki adrenalin seviyesini artırarak göz bebeklerinin büyümesine ve dolayısıyla ani açı kapanması krizine zemin hazırlayabilir. Glokom, göz içi basıncının yükselmesiyle optik sinirin hasar görmesi sonucu oluşan ciddi bir göz hastalığıdır. İki temel türü vardır: açık açılı glokom ve kapalı açılı glokom. Bu iki tür arasındaki farklar hastalığın seyrini ve tedavi gereksinimlerini belirler. Açık açılı glokomda, göz içindeki sıvının dışa akışını sağlayan drenaj kanalları yavaş çalışır. Bu yüzden göz içi basıncı zamanla yükselir ancak başlangıçta belirgin bir semptom görülmez. Bu nedenle “sessiz katil” olarak anılır ve görme kaybı yavaş ilerler. Kapalı açılı glokomda ise, drenaj kanalı aniden tıkanır ve göz içi basıncı hızla yükselir. Bu durum ani ve şiddetli ağrı, kızarıklık ve bulanık görme gibi belirtilere yol açar. Kapalı açılı glokom acil müdahale gerektirir çünkü hızlı ilerleyebilir ve kalıcı görme kaybına neden olabilir. Temel farklara gelirsek; açık açılı glokomda drenaj kanalları yavaş çalışırken, kapalı açılı glokomda bu kanallar aniden tıkanır. Açık açılı glokom genellikle belirgin semptom vermezken, kapalı açılı glokom ani ve şiddetli ağrılarla kendini gösterir. Görme kaybı açık açılı glokomda yavaş ve sinsi ilerlerken, kapalı açılı glokomda hızlı ve ani gelişir. Ayrıca, kapalı açılı glokom acil tedavi gerektirirken, açık açılı glokom genellikle daha planlı bir şekilde yönetilir.

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