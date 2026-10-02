Kapalı açılı glokom nedir? Güvenlik önlemi için hangi tedbirleri alınmalı merak edildi...

Glokomun erken teşhisi neden önemlidir? Erken teşhis edilen glokom hastalığının ilerlemesi önlenebilir veya yavaşlatılabilir. Tedaviye erken başlanması görme kaybını önleme veya minimum seviyeye indirme şansını artırır. Bu nedenle periyodik göz muayeneleri yapılarak glokom erken aşamada teşhis edilmelidir. Glokom risk faktörleri nelerdir? Glokom genellikle yaşla birlikte artan bir hastalıktır, ancak ailede glokom öyküsü, yüksek göz içi basıncı, miyopi gibi faktörler de glokom riskini artırabilir. Kronik şeker hastalığı, göz travması, hipertansiyon da risk faktörleri arasında sayılabilir. Glokom tanısı nasıl konur? Glokom tanısı genellikle göz içi basıncının ölçümü, görme alanı testleri ve optik sinir incelemesi ile konur. Ayrıca bazı durumlarda göz içi taramaları da yapılarak glokomun teşhisi doğrulanabilir. Glokom tedavisi nasıl yapılır? Glokom tedavisinde genellikle göz damlaları, ilaçlar, lazer tedavileri veya cerrahi müdahaleler kullanılır. Tedavi yöntemi hastalığın tipine, hastanın durumuna ve hastalığın aşamasına göre belirlenir. Glokomun ilerlemesini engellemek için neler yapılabilir? Glokomun ilerlemesini engellemek için düzenli olarak ilaç tedavisine uygunluk sağlanmalı, periyodik göz muayeneleri düzenli yapılmalı ve doktorun önerdiği kontroller aksatılmamalıdır. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, gözün sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Kapalı açılı glokom, göz içindeki irisin (renkli kısım) fiziliksel olarak kayarak göz içi sıvısının boşaldığı drenaj açısını daraltması veya tamamen kapatmasıyla oluşan, acil müdahale gerektiren ciddi bir göz tansiyonu hastalığıdır. Sıvı dışarı atılamadığında göz içi basıncı aniden çok yüksek seviyelere (45-50 mmHg ve üzerine) çıkabilir. Akut glokom krizi olarak adlandırılan bu durum, birkaç gün içinde kalıcı körlüğe yol açabileceği için tıbbi bir acildir. Glokom ve erken teşhisi hakkında daha fazla bilgi almak için nereye başvurulmalıdır? Glokom hakkında daha fazla bilgi almak ve erken teşhis için göz muayenesi yaptırmak için mutlaka bir göz doktoruna başvurulmalıdır. Uzman bir doktor en doğru bilgiyi sağlayarak hastalığın erken teşhis ve tedavisine yol gösterecektir. Güvenlik Önlemleri ve Alınması Gereken Tedbirler Eğer dar açılı bir göz yapınız varsa veya size kapalı açılı glokom teşhisi konulduysa, krizi önlemek ve görme yetinizi korumak için şu güvenlik önlemlerini almalısınız: • İlaç Kullanımına Dikkat Edin ve Doktorunuza Danışın: Bazı sistemik ilaçlar (özellikle soğuk algınlığı ilaçları, antidepresanlar, alerji ilaçları, sakinleştiriciler ve mide ilaçları) göz bebeğini büyüterek (midriyazis) ani bir krizi tetikleyebilir. Başka bir hastalık için ilaç reçete edileceğinde mutlaka göz doktorunuza danışın. Karanlık Ortamlardan Kaçının: Çok uzun süre tamamen karanlık veya loş ortamlarda (örneğin sinema salonu, karanlıkta televizyon/telefon izlemek) kalmak göz bebeğinin büyümesine ve açının kapanmasına neden olabilir. Sinema gibi ortamlarda gözünüzde ağrı hissederseniz hemen aydınlık bir alana geçin. Koruyucu Lazer Tedavisini İhmal Etmeyin: Doktorunuz riskli bir dar açı tespit ettiyse, krizi önlemek amacıyla Lazer İridotomi önerebilir. İris dokusunda mikroskobik bir delik açılarak sıvının bypass yapması sağlanan bu kısa işlem, en etkili güvenlik önlemidir. Rutin Kontrolleri Aksatmayın: Göz tansiyonunuz stabil görünse bile doktorunuzun belirlediği periyotlarda muayenelerinizi ve görme alanı testlerinizi düzenli olarak yaptırın. Stres Yönetimine Özen Gösterin: Aşırı stres, üzüntü ve heyecan anları vücuttaki adrenalin seviyesini artırarak göz bebeklerinin büyümesine ve dolayısıyla ani açı kapanması krizine zemin hazırlayabilir. Glokom, göz içi basıncının yükselmesiyle optik sinirin hasar görmesi sonucu oluşan ciddi bir göz hastalığıdır. İki temel türü vardır: açık açılı glokom ve kapalı açılı glokom. Bu iki tür arasındaki farklar hastalığın seyrini ve tedavi gereksinimlerini belirler. Açık açılı glokomda, göz içindeki sıvının dışa akışını sağlayan drenaj kanalları yavaş çalışır. Bu yüzden göz içi basıncı zamanla yükselir ancak başlangıçta belirgin bir semptom görülmez. Bu nedenle “sessiz katil” olarak anılır ve görme kaybı yavaş ilerler. Kapalı açılı glokomda ise, drenaj kanalı aniden tıkanır ve göz içi basıncı hızla yükselir. Bu durum ani ve şiddetli ağrı, kızarıklık ve bulanık görme gibi belirtilere yol açar. Kapalı açılı glokom acil müdahale gerektirir çünkü hızlı ilerleyebilir ve kalıcı görme kaybına neden olabilir. Temel farklara gelirsek; açık açılı glokomda drenaj kanalları yavaş çalışırken, kapalı açılı glokomda bu kanallar aniden tıkanır. Açık açılı glokom genellikle belirgin semptom vermezken, kapalı açılı glokom ani ve şiddetli ağrılarla kendini gösterir. Görme kaybı açık açılı glokomda yavaş ve sinsi ilerlerken, kapalı açılı glokomda hızlı ve ani gelişir. Ayrıca, kapalı açılı glokom acil tedavi gerektirirken, açık açılı glokom genellikle daha planlı bir şekilde yönetilir.