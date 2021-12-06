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Yerel Kastamonu'da sis yoğunluğu
Yerel

Kastamonu'da sis yoğunluğu

Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:47:00 -
Kastamonu'da sis yoğunluğu

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bölgede etkisini artıran sis, Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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