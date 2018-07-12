0553 313 94 23

Kastamonu’da silah ve tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 50 kişi gözaltında

Silah ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik başlatılan operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:29
Kastamonu’da silah ve tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 50 kişi gözaltında

Cide Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir süredir yürütülen soruşturma kapsamında silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şahısların yakalanması için il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ve komando birliklerinin de katıldığı operasyonlarda, aralarında il genel meclisi üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen tarihi eser, silah, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınanlar, ifadeleri alınmak üzere Cide İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:29
  1. kastamonu
  2. tarihi eser
  3. kaçakçılık
  4. operasyon
  5. polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çekirdeğin inanılmaz faydaları
    1. Çekirdeğin inanılmaz faydaları
    2. Dünya Kupası finalini yönetecek hakem..
    3. Ökse otunun faydaları nelerdir?
    4. Yunanistan'da kırmızı alarm!
    5. Örgütün gerçek yüzünü anlattı! Mide..
    6. Ali Koç'tan flaş karar! Rusya'ya gidecek
    7. Beşiktaş - Shaktar Donetsk maçı..
    8. Siyatiğe dikkat!
    9. Suudi Arabistan savaş uçağı yere çakıldı
    10. IMF'den yeni hükümete ilişkin ilk mesaj
    11. Doğum lekesi çeşitleri nelerdir?
    12. Bedelli askerlikte ücret ne olacak?
    13. Mide ülseri bu belirtiler ile kendini..
    14. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çipras..
    15. Erdoğan TBMM Başkanı seçilen..
    16. Denizli'de korkunç kaza! Ölü ve..
    17. MHP'li vekilden Yıldırım’a tebrik
    18. Binali Yıldırım'ın makam aracının..
    19. Tükürük bezi iltihabı belirtileri..
    20. Muğla'da o koca yine dehşet saçtı!
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı