Kastamonu’da silah ve tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 50 kişi gözaltında

Cide Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir süredir yürütülen soruşturma kapsamında silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şahısların yakalanması için il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ve komando birliklerinin de katıldığı operasyonlarda, aralarında il genel meclisi üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen tarihi eser, silah, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınanlar, ifadeleri alınmak üzere Cide İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.