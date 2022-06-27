Kastamonu'da sel suları köprüyü böyle yıktı

Aşırı yağışlar nedeniyle taşan çay, İnebolu ilçesinin iki yakasını birbirine bağlayan köprüyü sürüklerken, ilçede birçok alan su altında kaldı.

Türkiye'nin güney kıyıları geçtiğimiz hafta yangınla boğuşurken bu hafta Karadeniz sahilleri yağmura ve sele teslim oldu.

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden başlayan uyarılar dün Orta Karadeniz'deki birçok il için kırmızı koda çıkartıldı.

Gece saatlerinden itibaren ise bölge şiddetli sağanağa teslim oldu.

Sel suları köprüyü aldı

Geçtiğimiz yıl bütük bir sel felaketi ile sarsılan Kastamonu da o illerden biri oldu.

Kentte halen devam eden yağışlardan en çok İnebolu ilçesi etkilendi.

Yağışlar nedeniyle ilçenin ortasından geçen İnebolu Çayı taştı. Önüne ne katarsa sürükleyen taşkın suları ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan köprüyü de yıktı.

Köprünün sulara kapıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

Birçok nokta su altında kaldı

Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.