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Kastamonu’da Robotik Kodlama sertifikaları verildi

Kastamonu Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Robotik Kodlama Atölyesi’nde ilk sertifikalar, Kastamonu Belediye Başkanı Op.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:19
Kastamonu’da Robotik Kodlama sertifikaları verildi

Kastamonu Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Robotik Kodlama Atölyesi’nde ilk sertifikalar, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu tarafından verildi.


“TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Programı” kapsamında desteklenen, Kastamonu Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Robotik Kodlama Atölyesi’nde ilk sertifikalar Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu tarafından verildi.


Başkan Vidinlioğlu, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 13.’sü düzenlenen olan Robot Yarışması’nın Çizgi İzleyen Robot Kategorisinde yarışmaya katılan 536 robot arasında ilk üç derecenin sahibi olan ve yine ODTÜ Uluslararası Robot Günlerinde 214 robot arasından 1.’likten 9.sıraya kadar tüm derecelerin sahibi olan Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve idarecileri ile ‘Uzayda Kargo Taşımacılığı’ konseptinde ‘İstiklal’ adlı robotları ile Türkiye Birinciliğini elde eden Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve idarecilerine hediyelerini takdim ederek, başarılar diledi.


Robotik Kodlama Atölyesi’nde 12 Aralık 2018 tarihinden bu tarafa Arduino, programlama ve tasarım kursu kapsamında sertifikalarını alan 55 kursiyeri tebrik eden Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin başarılarının gelecek için umut verici olduğunu belirtti.


Yazılım ve kodlamanın hayatın bir parçası olduğunun altını çizen Vidinlioğlu, “Bilim ve sanayide ileri bir toplum olunabilmesi için 21’inci yüzyıl becerilerine sahip olmamız gerekiyor. Bu doğrultuda Robotik Kodlama kursunu ve bu alanda yapılan her çalışmayı önemsiyorum. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz de burada önemli katkılar sağlıyor. Yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz önemli başarılara imza attılar. Önümüzdeki süreçlerde daha büyük başarılara imza atılacağına inancım tam. Bu doğrultuda bizler elimizden geldiğince kurslarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.


Konuşmanın ardından sertifikalar kursiyerlere verildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:19
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