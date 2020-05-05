Kastamonu'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi 6 bin 500 aileye gıda yardımında bulundu, bir market tarafından ise 19 ilçede ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi gönderildi.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının birlik beraberlik ayı olduğunu söyledi.

Kastamonu Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Vidinlioğlu, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte birbirimize destek çıkmalıyız. Belediye olarak ramazan ayı dolayısıyla 6 bin 500 aileye yardımda bulunduk. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek." dedi.

Kentteki tüm ilçelere gıda kolisi gönderen market sahibi Zeki Kebeci de zorlu bir dönemden geçildiğine işaret etti.

İhtiyaç sahibi herkesin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Kebeci, "Belediye Sosyal Market'e yaptığımız yardımın bir benzerini de Kastamonu'nun 19 ilçesine yapacağımızı duyurmuştuk. Dün itibarıyla 19 ilçe belediyesinin tamamı için hazırlanan gıda kolileri gönderilmeye başlandı." dedi.

Bu süreçte birlik beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Kebeci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları üzerine Kebeci Ailesi olarak bu seneki zekatımızı Kastamonu Merkez ve tüm ilçelerimizde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolilerini hazırlamış bulunmaktayız. Hiç şüpheniz olmasın ki bu zor günleri de birlikte atlatacağız. Biz bize yeteriz Türkiye." şeklinde konuştu.