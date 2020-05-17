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Kastamonu'da para dolu cüzdanı bularak muhtarlığa teslim eden çocuk ödüllendirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:37:46 -
Kastamonu'da para dolu cüzdanı bularak muhtarlığa teslim eden çocuk ödüllendirildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da para dolu cüzdanı bularak muhtarlığa teslim eden 9 yaşındaki çocuğa belediye tarafından ödül verildi.

14 yaş altı çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 13 Mayıs'ta içi para dolu cüzdan bulup Kuzeykent Mahalle Muhtarlığına teslim eden 9 yaşındaki Ramazan Özkan, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından ödüllendirildi.

Örnek bir davranış sergileyen Ramazan'a ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt takdim etti.

Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Hizmet Binası'nda 9 yaşındaki Ramazan Özkan ve babası İlker Özkan ile buluşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Ramazan'ı örnek davranışından dolayı kutladı.

Ramazan'ın davranışının kendisini duygulandırdığını ifade eden Yurt, "Bildiğiniz üzere yıllarca eğitim camiasında yöneticilik yaptım. Bizlerin en büyük arzusu vatanına, milletine bağlı çocuklar yetiştirmekti. Ramazan'ın örnek davranışını sosyal medyada gördüm ve duygulandım. Belediye Başkanımız Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile görüştüm. Başkanımız, Ramazan'ı ödüllendirmek istedi. Kendisinin selamını ve hediyesini Ramazan'a takdim etmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Ramazan Özkan ise Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt'a teşekkür ederek, üstüne düşeni yaptığını söyledi.

Başkan Yardımcısı Yurt’un Ramazan Özkan'ı altın ile ödüllendirdiği ziyarette Kuzeykent Mahalle Muhtarı Hakan Çölez de yer aldı.



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