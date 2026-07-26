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Yerel Kastamonu’da otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü yaralandı
Yerel

Kastamonu’da otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü yaralandı

Yeniakit Publisher
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Kastamonu’da otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre M. A. idaresindeki 37 ADD 427 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, M. A. idaresindeki 37 ADD 427 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenerek ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şarampole yuvarlanan otomobil ise yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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