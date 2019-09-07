Kastamonu'da otomobil devrildi: Ölü ve yaralılar var Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Refik İlhan Abazalı (26) yönetimindeki otomobil, Daday-Kastamonu kara yolu Gölköy köyü mevkisinde devrildi. Kazada araçta bulunan Burcu Örnek (21) ile Kübra Aldırmaz (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Muhammed Mücahit Kızılarslan (24) ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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