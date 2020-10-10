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Aktüel Kastamonu'da minibüs dere yatağına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Kastamonu'da minibüs dere yatağına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Hayatını kaybeden sürücünün eşi ve 3 çocuğu yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:15:36 -
Kastamonu'da minibüs dere yatağına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Metin Ulaş'ın kullandığı 37 KK 912 plakalı minibüs, Kastamonu-Tosya kara yolunun Elyakut köyü yakınlarında yaklaşık 15 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Su bulunmayan dere yatağındaki ağaçlara çarparak durabilen minibüsün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Ulaş'ın yaralanan eşi Selda ile çocukları Rüveyde Elif, Mustafa Sefa ve Safure Meltem Ulaş, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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