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Aktüel

Kastamonu’da menfeze çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu-Araç karayolu Kırışoğlu köyü mevkisinde menfeze çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

2020-04-25 15:33:42 -
Kastamonu’da menfeze çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu-Araç karayolu Kırışoğlu köyü mevkisinde menfeze çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Araç karayolu Kırışoğlu köyü mevkisinde Rıfat Davuş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze çarptı. Menfeze çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Rıfat Davuş, olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Meliha Davuş’ta yaralandı. Yaralanan Meliha Davuş, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alandı. Kazanın ardından emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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