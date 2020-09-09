  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da maden işçileriyle ilgili koronavirüs açıklaması
Aktüel

Kastamonu'da maden işçileriyle ilgili koronavirüs açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:37:29 -
Kastamonu'da maden işçileriyle ilgili koronavirüs açıklaması

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde özel bir bakır madeninde çalışan işçilerden 18'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İşletme müdürü Lain Anderson yaptığı yazılı açıklamada, test çalışmalarının dün başladığını belirtti.

Testlerin bugün ve yarın devam edeceğini aktaran Anderson, şunları kaydetti:

"Firmada müteahhit çalışanları ile birlikte 289 kişi test edilmiştir. Test uygulaması bugün ve yarın da devam edecektir. Dün yapılan testlerden 170 testin sonucu alınmış ve 3 kişinin daha test sonucu Kovid-19 pozitif çıkmıştır. Daha öncekilerle birlikte şu an toplamda 18 pozitif Kovid-19 vakası vardır. Vakalardan 17'si maden müteahhidinde çalışmaktadır. Çalışanlarımız PCR testinden kaçınmak istiyorlarsa, maskelerini doğru şekilde takmalı, sosyal mesafeyi korumalı ve düzenli olarak el hijyenlerini sağlamalıdırlar. Maske takmamanın sonucu hepimiz için daha sık PCR testi olacaktır, bu yüzden burnunuzu ve ağzınızı tamamen örterek, maskenizi doğru şekilde takınız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap
Gündem

Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı "Demokr..
İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı
Dünya

İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı

İsrail menşeli bir araştırma şirketi, Türkiye'nin üç cepheden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.
Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi
Gündem

Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi

İmam hatipliler hakkında skandal açıklamalarda bulunan Erol Mütercimler'e Akit Tv'den ders niteliğinde bir cevap geldi.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı