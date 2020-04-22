  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu'da köylerden ilçelere geliş kısıtlanmasına ramazan düzenlemesi

2020-04-22 17:05:18 -
Kastamonu'da köylerden ilçelere geliş kısıtlanmasına ramazan düzenlemesi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da köylerden il merkezi ve ilçelere gelişleri kısıtlananlara ramazan alışverişi için 2 gün izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda 5 Nisan'da alınan kararlara göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenebilmesi için il merkezine çok yakın köyler kapsam dışı bırakılarak, merkeze bağlı diğer köylerden il merkezine ve ilçelere otomobil ve minibüslerle gelişlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

Alınan yeni kararla, sosyal mesafe kuralına uymak, toplu taşıma araçlarında maske kullanmak, toplu taşıma araçlarının yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alması koşullarıyla, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde ramazan alışverişi için her evden bir kişinin ilçe merkezlerine seyahatlerinin serbest bırakıldığı duyuruldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı