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Yerel Kastamonu'da korkutan yangın! Bağ evlerini teğet geçen alevler mahalleliyi sokağa döktü!
Yerel

Kastamonu'da korkutan yangın! Bağ evlerini teğet geçen alevler mahalleliyi sokağa döktü!

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Kastamonu'da korkutan yangın! Bağ evlerini teğet geçen alevler mahalleliyi sokağa döktü!

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Yukarı Metal Sanayi Sitesi mevkiinde çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyerek çevredeki bağ evlerini tehdit etti. Otluk alanda başlayan alevlerin 3 bağ evine sıçraması üzerine bölgede büyük panik yaşandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde tarlada çıkan ve 3 bağ evine sıçrayan örtü yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bağ evleri ekiplerin hızlı müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Olay, Tosya ilçesi Yukarı Metal Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ evlerinin bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen sebeple örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bölgede bulunan 3 bağ evine sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede bulunan vatandaşlar ise ekiplere destek vererek yangını söndürmeye çalıştı. Yangının sıçradığı bağ evleri ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı. Bağ evlerinde ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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