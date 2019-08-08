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Kastamonu'da korkunç kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Kastamonu'da seyir halindeki otomobilin yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:36
Kastamonu'da korkunç kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Kastamonu'daki trafik kazasında bir çocuk öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Karabük-Kastamonu kara yolu Araç ilçesi Yeşilova mevkisinde Murat Yılmaz idaresindeki otomobil,  yol kenarında bekleyen Berat Öztürk yönetimindeki araca çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 

Kazada 8 yaşındaki çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Araç ilçesi, Karabük ve Kastamonu'daki hastanelere yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:36
  1. Karabük-Kastamonu kara yolu
  2. Araç ilçesi Yeşilova
  3. itfaiye
  4. jandarma
  5. polis ekibi
  6. Kastamonu
  7. Karabük

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