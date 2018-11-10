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Kastamonu'da kayıp alzheimer hastası ölü bulundu

Kayıp alzheimer hastası Ömer Ata, mezarlıklar mevkisinde cansız bedeni bulundu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:59
Kastamonu'da kayıp alzheimer hastası ölü bulundu

Abana ilçe merkezinde kızı ile birlikte yaşadığı evden geçen 31 Ekim'de ayrılan Alzheimer hastası Ömer Ata dönmedi. Ata'nın yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Ömer Ata'nın bulunması için jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) katılımıyla ilçe genelinde arama çalışması yapıldı. Fakat yapılan aramada Ata'nın izine rastlanılmadı.

Arama çalışmalarını sürdüren arkadaşları, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezi mezarlıklar mevkisinde Ömer Ata'nın cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen savcı tarafından yapılan inceleme sonrası Ata'nın cansız bedeni, otopsi için Abana Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 17:59
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  3. alzheimer
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