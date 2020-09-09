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Aktüel Kastamonu'da kanala düşen 4 köpek yavrusu kurtarıldı
Aktüel

Kastamonu'da kanala düşen 4 köpek yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:53:38 -
Kastamonu'da kanala düşen 4 köpek yavrusu kurtarıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kanala düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pınarbaşı Devlet Hastanesi önünde bulunan kanalizasyon kanalına düşen 4 köpek yavrusunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, köpek yavrularını sıkıştıkları kanaldan çıkardı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, köpekleri düştüğü yerden herhangi bir olumsuzluk olmadan kurtaran personeli kutladı.


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