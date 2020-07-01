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Aktüel

Kastamonu'da kaçak tütün ürünleri satan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 23:27:56 -
Kastamonu'da kaçak tütün ürünleri satan kişi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kaçak tütün ürünleri satan kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'nın kaçak tütün ürünleri satışı yaptığını tespit etti.

Şahsın iş yerinde ve aracında yapılan aramada 3 bin 860 adet makarona sarılmış sigara, 5 bin 840 adet kaçak sigara ve 6,5 kilogram da kıyılmış halde bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

Jandarmadan konuyla ilgi yapılan açıklamada, "Bandrolsüz ürün temin edip satışını yaparak yasalara aykırı davranan ve haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik faaliyetlere kararlılıkla davam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.



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