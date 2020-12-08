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Aktüel Kastamonu'da ilaç ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kastamonu'da ilaç ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:13:47 -
Kastamonu'da ilaç ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da silah, cinsel içerikli ürün ile uyuşturucu etkisi olan hap ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah, mühimmat ve ilaç kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 1676 hap, macun ve jelden oluşan cinsel içerikli ürün ile uyuşturucu etkisi yapan 9 hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


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