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Kastamonu’da hükümlüler kültür köyünü temizledi

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Temiz Çevre Projesi kapsamında Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde mahkumlar kamuya açık piknik ve mesire alanlarında çevre temizliği gerçekleştirdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
Kastamonu’da hükümlüler kültür köyünü temizledi

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Temiz Çevre Projesi kapsamında Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde mahkumlar kamuya açık piknik ve mesire alanlarında çevre temizliği gerçekleştirdi.


Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” kapsamında 12 hükümlü Kastamonu’da çevre temizliği yaptı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünce organize edilen programda, denetimli serbestlik hükmünden faydalanan 12 hükümlü Doğa Kültür Köyünde çevreye atılan plastik şişe, cam kırıkları ve tenekelerden oluşan çöpleri temizledi. Denetimli Serbestlik İl Müdür Vekili Özge Türkmenoğlu Kabacı, Kastamonu ilindeki tüm müdürlüklerle iş birliği içerisine girerek faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.


Faaliyetlerde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde dosyası bulunan hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü kapsamında gerçekleştirdiklerini ifade eden Özge Türkmenoğlu Kabacı, “Yakın bir zamanda da İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde bazı okulların boyanması konusunda faaliyetlerimiz oldu. Yine aynı şekilde Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte ağaç dikme, ağaçların bakımı şeklinde faaliyetlerimiz gerçekleşmişti. Temiz Çevre Projesi adı altında Doğa Kültür Köyümüzün bazı bölgelerinde çevreyi temizleme konusunda faaliyetlerimiz sürmektedir. Toplamda 12 hükümlümüzün çalışması ile gerçekleşmiştir. Temiz Çevre Projesi Adalet Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu bir projedir. Bu proje adı altında Kastamonu ili içerisindeki mesire alanları, yeşil alanların temizlenmesi, bakımı gibi faaliyetleri yürütmekteyiz. Bugün bunun için buradayız. Toplamda 12 hükümlümüz ile bu faaliyet gerçekleştirilmektedir” dedi.


Doğa Kültür Köyünde gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Savcısı Uğur Çaykara, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Oktay Marşap, Cezaevi 2. Müdürü Toker Tokgöz, İl Özel idaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oktay Sönmezışık da katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
  1. kültür
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