Kastamonu'da gönüllü kadınların ürettiği maskeler köylere de ulaştırılıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde gönüllü kadınlar tarafından yapılan maskeler, köylerde yaşayanlara da dağıtılıyor.

Halk Eğitim Merkezinde gönüllü çalışmaya başlayan kadınlar, cerrahi maske standartlarına uygun üretim yapıyor.

Üretimi tamamlanan 7 bin maske, ilçe merkezinin yanı sıra Nanepınarı, Himmetbeşe, Emirler, Hacıahmet ve Kapısuyu köylerinde, Kaymakam Ali Açıkgöz'ün de katılımıyla dağıtıldı.

Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların maske ihtiyacını gidermek için gayret gösterdiklerini söyledi.



Köyleri ziyaret ederek muhtarlara ve imamlara maskeleri teslim ettiklerini anlatan Açıkgöz, "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın net sayısını belirledik. 11 bin 148 kişinin tamamı maskelerine ulaşana kadar köy köy dolaşacağız. Bu vesileyle köylerimizde tedbirlerin denetimini de yapma imkanı bulacağız." dedi.

Açıkgöz, maske üretiminde gönüllü çalışan kadınlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.



