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Yerel Kastamonu’da gece yarısı dehşet
Yerel

Kastamonu’da gece yarısı dehşet

Yeniakit Publisher
2023-05-17 03:13:00 -
Kastamonu’da gece yarısı dehşet

Kastamonu’da husumetlisi tarafından kalbinden bıçaklanan bir vatandaş ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu Kuzeykent Mahallesi’ndeki Mutlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan U.B ile A.C.A arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.C.A., kalbinden bıçakladığı U.B.’yi ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs U.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan U.B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi A.C.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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