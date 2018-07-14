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Kastamonu’da feci kaza: 1 kişi öldü

Tosya Kavşağında iki otomobilin çarpışması meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:53
Kastamonu’da feci kaza: 1 kişi öldü

Kastamonu’da Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağında 19 yaşındaki Onur Mahmutoğlu idaresindeki 37 ED 531 plakalı otomobil ile Yalçın Acar yönetimindeki 34 GH 9109 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Onur Mahmutoğlu’nun kullandığı otomobil, yoldan çıkarak refüje savruldu. Yalçın Acar’ın kullandığı araç ise olay yerinden yaklaşık 60 metre ileride durabildi. Kazada Onur Mahmutoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

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İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Onur Mahmutoğlu’nun cenazesi, cenaze aracına konularak Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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Kazayı yara almadan atlatan Yalçın Acar ise, emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:53
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