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Kastamonu’da fay hattı nereden geçiyor?

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Kuzey Anadolu Fayı'nın hem dünyanın hem de Türkiye'nin en önemli aktif faylarından biri olduğuna vurgu yaptı. Son günlerde peş peşe depremlerin meydana gelmesi sonrası fay hatlarının nereden geçtiği merak ediliyor. Peki Kastamonu’da fay hattı nereden geçiyor?

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:56:00 - 2020-06-18 12:57:43
Kastamonu’da fay hattı nereden geçiyor?

Kastamonu'da depreme karşı en riskli yerler nereler? Doç. Dr. Özmen, "Kastamonu'nun bir kısmı sağlam zemin üzerinde bulunurken sağlam zemin üzerinde olmayan konutlar da var. Hem Kastamonu'nun merkez ilçesi hem de merkez ilçenin güneyinde ve Kuzey Anadolu Fayına yakın bir uzaklıkta bulunan Tosya, İhsangazi ve Araç ilçelerinin olası bir depremden ciddi bir şekilde etkilenme ihtimali oldukça yüksektir.

Kastamonu’da fay hattı nereden geçiyor?

Üzerinde meydana gelen depremler nedeniyle ülkemizde en büyük hasarlara neden olan Kuzey Anadolu Fay Zonu Kastamonu İli’nin güneyini sınırlamaktadır.  Kastamonu İli ve civarında tarihsel dönemde ve aletsel dönemde büyük ve hasar yapıcı depremlerin meydana gelmesi bu bölgenin oldukça önemli bir deprem riski altında olduğunu göstermektedir. Bu nedenle: Bölgede yapılmış olan deprem ve diğer doğal afetlerle ilgili detaylı çalışmalar doğrultusunda ortaya konan yapıcı öneriler vakit geçirilmeden hayata geçirilmeli, eksik çalışmalar süratle tamamlanmalıdır. 

 

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