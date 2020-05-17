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Kastamonu’da devrilen kamyon yolu ulaşıma kapattı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyon yolu ulaşıma kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:50:45 -
Kastamonu’da devrilen kamyon yolu ulaşıma kapattı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyon yolu ulaşıma kapattı.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan 05 AAJ 254 plakalı kamyon Çorum kavşağına geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tosya Organize Sanayide faaliyet gösteren Lojistik depoya malzeme getiren kamyon sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen Trafik kazasında kamyonda maddi hasar meydana gelirken sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza sonrası Tosya Bölge Trafik ekipleri D-100 Karayolunda yol güvenliğini sağlayarak inceleme başlattı. D-100 Karayolunun araç trafiğine kapanmasına neden olan kamyon, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi.

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