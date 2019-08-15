Kastamonu’da boğulan aile Ankara’da toprağa verildi Kastamonu’da gölete düşen oğulları Oğuzhan Kadıncıoğlu’nu çıpınırken görüp onu kurtarmak için gölete giren anne Behice ve baba Nihat Kadıncıoğlu oğullarıyla beraber boğularak hayatlarını kaybetti.

Kastamonu’da gölete düşen oğulları Oğuzhan Kadıncıoğlu’nu çıpınırken görüp onu kurtarmak için gölete giren anne Behice ve baba Nihat Kadıncıoğlu oğullarıyla beraber boğularak hayatlarını kaybetti. Aile fertlerinin cenazeleri Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Kurban Bayramı tatili için Ankara’dan Kastamonu’nun Devrekani ilçesine giden Kadıncıoğlu ailesi, gezmek için Beyler Barajı Göleti’ne gitti. Gölet kenarında balık tuttuğu sırada suya düşen Oğuzhan Kadıncıoğlu (22) çırpınmaya başladı. Oğullarının çırpındığını gören anne Behice (46) ve baba Nihat Kadıncıoğlu (47) oğullarının arkasından gölete atladı. Tüm çabalara rağmen sudan çıkamayan aile fertlerinin hepsi boğularak hayatlarını kaybetti.

Ankara’ya gönderilen cenazeler Ankara Karşıya Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kadıncıoğlu ailesinin yakınları tabutların başında göz yaşlarına hakim olamadı.

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