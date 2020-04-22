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Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi

2020-04-22 18:11:53 -
Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahalledeki karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samancılar köyü Kapıkaya Mahallesi'nde 4 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yerleşim yerinde hastalık belirtisi değerlendirmesinde herhangi bir soruna rastlanmaması üzerine karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.


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