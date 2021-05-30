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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
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Gündem Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Gündem

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 13:59:00 -
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akçakese köyünde cenaze sonrası pozitif vaka ve temaslı sayısında artış yaşandığı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca köyün 10 gün karantinaya alındığı duyuruldu.

Mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulması istendi.

Açıklamada, giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı bildirildi.

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