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Aktüel

Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun deposunda yangın çıktı

Çok sayıda itfaiye personeli ve orman işletme müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-05 02:23:06 -
Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun deposunda yangın çıktı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depolanmış odunlardan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Fabrikanın odun sahasına gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu merkez ve ilçelerden sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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