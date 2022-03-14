  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kastamonu'da ağaç fabrikasında yangın
Yerel

Kastamonu'da ağaç fabrikasında yangın

Kastamonu’da faaliyet gösteren entegre ağaç fabrikasının kurutma bölümünde patlamanın ardından yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 07:29:00 -
Kastamonu'da ağaç fabrikasında yangın

Edinilen bilgiye göre, ağaç bazlı panel sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi fabrikasının yongapan tesislerinin kurutma bölümünde patlama yaşandı. Patlamanın ardından kurutma bölümünde yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine fabrikanın kurutma bölümünde çıkan yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin kurutma bölümünde soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay