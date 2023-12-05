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Gündem Kastamonu'da 5 firari yakalandı
Gündem

Kastamonu'da 5 firari yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-05 19:15:00 -
Kastamonu'da 5 firari yakalandı

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı. Beş hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çatalzeytin, Pınarbaşı, Tosya ve Araç ilçelerinde tespiti yapılan adreslerde yakalanan, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ, Y.İ.Ç, G.A, İ.U. ve B.A, yakalandı.

Beş hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

 
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