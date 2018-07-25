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Kastamonu Üniversitesinden İsrail'e tepki!

Terör devleti İsrail'in insan haklarını ayaklar altına alarak onayladığı "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na bir tepkide Kastamonu Üniversitesinden (KÜ) geldi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:00
Kastamonu Üniversitesinden İsrail'e tepki!

Kastamonu Üniversitesi (KÜ), İsrail Meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasını kınadı.

Senatonun kınama mesajında, İsrail'in kanunla evrensel hukuk kaidelerini bir kez daha yok saydığını tüm dünyaya gösterdiği bildirildi.

"İNSAN HAKLARINA TECAVÜZ"

İsrail'in temel insan haklarına tecavüz ettiği belirtilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Kabul edilen bu sözde kanunda yer alan 'Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir' maddesi ile İsrail, temel insan haklarına açıkça tecavüz etmektedir. Bununla birlikte İsrail Parlamentosu bu kanun ile Arapçayı devletin resmi dili olmaktan çıkararak tek resmi dil olarak İbraniceyi kabul ettiğini beyan etmektedir ki bu asla kabul edilebilir bir karar değildir. Zira bu kanun ile İsrail'in nüfusunun yüzde 20'sini teşkil eden Araplar, vatandaş bile olamama durumuna düşürülmektedir.


Ayrıca bu kanun ile işgal altında tutulan Kudüs, başkent ilan edilerek bölgedeki problemleri tamamıyla içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Kastamonu Üniversitesi olarak, kabul etmiş olduğu 'Yahudi ulus devleti' kanunu dolayısıyla İsrail hükümetini şiddetle kınıyor, mevcut problemlerin daha da büyümemesi için alınan bu karardan vazgeçilmesini temenni ediyoruz."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:00
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